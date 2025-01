Dois agentes ficaram feridos, um deles em estado grave, por uma explosão ocorrida na noite desta quinta-feira (2) em frente a um edifício policial em Berlim, a capital da Alemanha, segundo as autoridades locais.

Os agentes realizavam uma patrulha de rotina quando um objeto não identificado explodiu próximo da grade que cerca as dependências policiais no distrito de Wittenau, no norte de Berlim, escreveu a polícia na rede social X.

Um agente ficou gravemente ferido no rosto e nos olhos enquanto o outro sofreu um trauma acústico. Ambos receberam atendimento médico, explicou o corpo de segurança.

Procurado pela AFP, um porta-voz da polícia não quis fornecer mais detalhes sobre o incidente.

Durante as comemorações de Ano Novo na Alemanha, dezenas de agentes das forças policiais ficaram feridos. Um deles foi atingido por fogos de artifício de fabricação ilegal e está em estado grave.

