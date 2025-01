O Real Madrid tem a chance de liderar o Campeonato Espanhol pela primeira vez nesta temporada se vencer o Valencia (19º) no estádio de Mestalla, nesta sexta-feira (3), às 17h00 (horário de Brasília), num jogo da 12ª rodada que teve de ser adiado devido às enchentes que afetaram a região valenciana no final de outubro.

A equipe 'merengue' está em segundo lugar na tabela com 40 pontos, um atrás do líder Atlético de Madrid, que ficaria com um jogo a menos. Em caso de vitória, os jogadores comandados por Carlo Ancelotti abrirão uma vantagem de cinco pontos em relação ao terceiro colocado Barcelona.

O Valencia, empatado em 12 pontos com o lanterna Valladolid, está mergulhado em uma das piores crises esportivas e institucionais de sua história, o que aumenta o favoritismo do time da capital, que encerrou 2024 deixando uma boa imagem.

O título da Copa Intercontinental e a goleada imposta ao Sevilla (4-2) animam os torcedores madridistas, que viram seu astro, o francês Kylian Mbappé, se reencontrar, voltando a ser o jogador decisivo que brilhou no Paris Saint-Germain e na seleção francesa.

Depois das longas ausências de Dani Carvajal e do brasileiro Eder Militão, assim como do austríaco David Alaba, Ancelotti poderá escalar na zaga o francês Aurélien Tchouaméni e o alemão Antonio Rüdiger, e nas laterais Lucas Vázquez e Ferland Mendy.

Mas o seu maior trunfo está no ataque com o trio formado pelo brasileiro Vinícius Júnior, o inglês Jude Bellingham e Mbappé, a quem também se junta Rodrygo. A equipe merengue também aproveita o bom momento de outros jogadores como o uruguaio Fede Valverde e o croata Luka Modric.

Já os 'ches' tentarão surpreender na estreia do seu novo treinador, Carlos Corberán - que substitui Rubén Baraja -, e com o apoio da sua torcida, que busca a reação em meio ao péssimo momento dentro e fora de campo e após as enchentes que causaram a morte de mais de 200 pessoas.

O goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili, que ficou de fora dos últimos jogos devido a uma lesão, ainda é dúvida para a partida desta sexta-feira, assim como o capitão José Luis Gayá na lateral-esquerda e o zagueiro franco-guineense Mouctar Diakhaby.

- Jogo adiado da 12ª rodada (horário de Brasília):

17h00: Valencia - Real Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 41 18 12 5 1 33 12 21

2. Real Madrid 40 18 12 4 2 41 18 23

3. Barcelona 38 19 12 2 5 51 22 29

4. Athletic Bilbao 36 19 10 6 3 29 17 12

5. Villarreal 30 18 8 6 4 34 30 4

6. Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2

7. Real Sociedad 25 18 7 4 7 16 13 3

8. Girona 25 18 7 4 7 26 25 1

9. Betis 25 18 6 7 5 21 22 -1

10. Osasuna 25 18 6 7 5 23 27 -4

11. Celta Vigo 24 18 7 3 8 27 28 -1

12. Rayo Vallecano 22 18 5 7 6 20 21 -1

13. Las Palmas 22 18 6 4 8 23 27 -4

14. Sevilla 22 18 6 4 8 20 27 -7

15. Leganés 18 18 4 6 8 17 28 -11

16. Alavés 17 18 4 5 9 21 30 -9

17. Getafe 16 18 3 7 8 11 15 -4

18. Espanyol 15 18 4 3 11 16 30 -14

19. Valencia 12 17 2 6 9 16 26 -10

20. Valladolid 12 18 3 3 12 12 37 -25

