A tenista Iga Swiatek derrotou a britânica Katie Boulter nesta quinta-feira (2) em Sydney, e com esse resultado garantiu a classificação da Polônia para as semifinais desta competição de equipes mistas, quando enfrentará o Cazaquistão.

A número 2 do mundo e cinco vezes campeã do Grand Slam, virou contra Boulter (24ª do mundo) após perder o primeiro set no tie break, e venceu com parciais de 6-7 (4/7), 6-1 e 6-4.

"Estou exausta", declarou Swiatek ao final de uma partida de quase três horas durante a qual a polonesa precisou receber atendimento médico no terceiro set para fazer um curativo na coxa.

Swiatek venceu todas as suas partidas de simples desde o início da semana na United Cup.

Antes desta competição, ela havia disputado apenas dois torneios em quatro meses – o US Open e o Masters – durante um período difícil marcado pela revelação de um exame positivo para trimetazidina, em agosto, pelo qual foi suspensa por um mês.

Antes, Hubert Hurkacz (16º no mundo) deu o primeiro ponto à Polônia ao derrotar Billy Harris (125º) por 7-6 (7/3), 7-5.

A Polônia enfrentará o Cazaquistão por uma vaga na final, liderada pela número 6 do mundo, Elena Rybakina, que derrotou a Alemanha na quarta-feira sem Alexander Zverev devido a uma distensão no bíceps.

A United Cup, válida pelos circuitos WTA e ATP, serve de preparação para o Aberto da Austrália, que terá início no dia 12 de janeiro, em Melbourne.

