Depois de uma difícil vitória na primeira rodada, a dupla Novak Djokovic-Nick Kyrgios foi eliminada nesta quarta-feira (1º) na segunda rodada do torneio de Brisbane, na Austrália.

O sérvio e o australiano foram derrotados pela experiente dupla formada pelo neozelandês Michael Venus e pelo croata Nikola Mektic, por 6-2, 3-6 e 10/8.

Venus e Mektic quase foram derrotados no último e decisivo 'super tie-break', mas conseguiram reverter três pontos de desvantagem e acabaram vencendo a partida.

"Ficar três pontos atrás no tie-break e pela forma como eles estavam sacando não era muito animador, mas conseguimos virar o jogo", comemorou Michael Venus.

Djokovic iniciou a temporada de 2025 com este torneio de duplas, depois de um 2024 marcado por resultados decepcionantes e com a medalha de ouro olímpica como única grande alegria.

Em Brisbane, o astro sérvio, ex-número 1 do mundo e atualmente ocupando a 7ª posição no ranking da ATP, também jogou em simples na terça-feira e venceu o australiano Rinky Hijikata em sua estreia no torneio de simples e na quinta-feira vai enfrentar o veterano francês Gael Monfils nas oitavas de final.

Nesta chave de simples do ATP de Brisbane, o búlgaro Grigor Dimitrov, atual campeão e número 10 do mundo, venceu com facilidade o tenista australiano Aleksandr Vukic, por 6-2, 7-6 (7/5) nesta quarta-feira.

O torneio feminino também está sendo disputado em Brisbane, onde a principal novidade do primeiro dia de 2025 foi a derrota da americana Emma Navarro (8ª do mundo) por 7-5 e 7-5 diante da australiana Kimberly Birrell, 113º do ranking mundial e que participa do torneio graças a um convite (wild-card).

Navarro teve um 2024 de sucesso, chegando até às semifinais do Aberto dos Estados Unidos. Apesar de sua superioridade na teoria, ela foi surpreendida por Birrell, que nunca conseguiu passar do 100º lugar no mundo, apesar de sua estreia no circuito profissional há uma década.

acd/mp/fox/smr/dr/zm/aam