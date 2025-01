Jocelyne Wildenstein, uma socialite conhecida como "a mulher felina" devido às suas inúmeras cirurgias estéticas, morreu na terça-feira em Paris, disse o seu marido à AFP nesta quarta-feira (1º), confirmando informações publicadas na imprensa.

"Seu companheiro Lloyd Klein está triste ao anunciar a morte de Jocelyn Wildenstein em Paris, aos 79 anos", disse ele à AFP nesta quarta-feira. Um "ícone desapareceu", acrescentou.

Wildenstein, que morava entre Nova York e Paris, morreu de embolia pulmonar em uma mansão da capital francesa, detalhou seu marido.

A mulher, com 1,1 milhão de seguidores no Instagram, era conhecida pelas inúmeras intervenções estéticas no rosto e pelas lendas que cercavam sua transformação física.

Alguns afirmam que ela queria parecer um felino a todo custo ou que gastou milhões de dólares para conseguir isso.

Wildenstein concedeu recentemente várias entrevistas à televisão na França, nas quais falou sobre o seu divórcio e as suas operações.

"Meu (ex)marido achou que era uma publicidade muito boa para transmitir durante o divórcio", disse ela recentemente em um programa de televisão local.

Nascida em Lausanne (Suíça) em 7 de setembro de 1945, Jocelyn Perisset ingressou no mundo da alta sociedade nova-iorquina ao se casar com o comerciante de arte Alec Wildenstein, cujo sobrenome manteve após o divórcio em 1998, e com quem teve dois filhos.

mng-jfg/may/swi/sag/jvb/aa