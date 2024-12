Ucrânia e Rússia realizaram vários ataques na madrugada desta terça-feira (31), nos quais Kiev anunciou que foi alvo de 61 mísseis russos, e Moscou afirmou ter derrubado 68 drones ucranianos.

Segundo as autoridades ucranianas, os ataques russos foram realizados na região de Sumy, no norte do país e que faz fronteira com a Rússia, e na capital, Kiev, cujo governador anunciou que destroços causados por um projétil danificaram uma casa e feriram uma mulher.

Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia lançou 21 mísseis e 40 drones. Além disso, a fonte acrescentou que o seu sistema de defesa aérea derrubou um míssil supersônico, cinco mísseis guiados e 16 drones.

O Ministério da Defesa russo afirmou em um comunicado que o exército russo "lançou um ataque com armas de precisão e drones de ataque" que atingiu uma base militar ucraniana e "uma fábrica de produção de pólvora de canhão para o exército ucraniano".

Nessa mesma noite, um ataque de drones ucranianos causou um incêndio em um armazém de petróleo em Smolensk, uma cidade russa localizada a 500 quilômetros de Kiev, segundo o governador regional.

O Ministério da Defesa russo anunciou que derrubou 68 drones ucranianos durante o ataque.

A Rússia tem lançado ataques aéreos noturnos contra a Ucrânia quase diariamente desde que o seu exército invadiu o país em 2022, com o objetivo de destruir as infraestruturas energéticas.

Em resposta, a Ucrânia intensificou os seus ataques nas profundezas do território russo, apelando aos seus aliados ocidentais para fornecerem mais sistemas de defesa aérea.

