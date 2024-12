Aviões franceses bombardearam posições do Estado Islâmico (EI) na Síria, anunciou nesta terça-feira (31) o ministro da Defesa, Sebastien Lecornu, nos primeiros ataques no país do Oriente Médio desde a queda de Bashar al-Assad.

"As nossas forças armadas continuam envolvidas na luta contra o terrorismo no Levante", publicou Lecornu no X durante uma visita às forças francesas da missão de paz da ONU no Líbano.

"No domingo, a aviação francesa realizou ataques direcionados contra o Daesh em solo sírio", acrescentou, usando o nome árabe do EI.

O Ministério da Defesa disse à AFP que os caças Rafale franceses e os drones Reaper, de fabricação americana, "lançaram um total de sete bombas sobre dois alvos militares do Daesh no centro da Síria".

A França é membro da coalizão internacional contra o EI no Iraque desde 2014 e na Síria desde 2015.

Após a queda de Assad em uma ofensiva dos rebeldes sírios liderados por um grupo radical sunita, os observadores temem que se abra espaço para o EI se reagrupar e fortalecer.

O grupo EI sobreviveu no Iraque e na Síria, apesar da destruição do seu "califado", que controlava grandes extensões de território em ambos os países entre 2014 e 2019.

