O bilionário americano Elon Musk está "tentando influenciar as eleições legislativas alemãs" marcadas para o final de fevereiro com o seu apoio aberto ao partido de extrema direita AfD, disse o governo alemão nesta segunda-feira (30).

"Elon Musk está tentando influenciar as eleições federais com suas declarações", disse Christiane Hoffmann, porta-voz adjunta do governo.

Em um artigo de opinião publicado no sábado pelo jornal Welt, o dono da X, da SpaceX e da Tesla estimou que "a Alternativa para a Alemanha (AfD) é o último raio de esperança" para a Alemanha, que segundo ele está "à beira do colapso econômico e cultural".

Anteriormente, em 20 de dezembro, o homem mais rico do mundo escreveu na rede social X que "só a AfD pode salvar a Alemanha".

Segundo as pesquisas, a AfD tem uma média de 19% das intenções de voto para as eleições antecipadas de fevereiro, atrás dos conservadores, com 32%.

O magnata, que se tornou um colaborador próximo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, chamou o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, de "imbecil e incompetente" após o ataque deste mês a um mercado de Natal.

O presidente do Partido Social Democrata, Lars Klingbeil, comparou o comportamento de Musk ao do presidente russo, Vladimir Putin.

"Ambos querem que a Alemanha enfraqueça e afunde no caos", disse ele.

Bem colocado para se tornar o próximo chanceler, o conservador Friedrich Merz também criticou a coluna de Musk.

"Não me lembro de um caso comparável de interferência na campanha eleitoral de um país amigo na história das democracias ocidentais", disse aos jornalistas o líder da União Democrata Cristã (CDU).

pyv/ylf/zub/meb/eg/aa