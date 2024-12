O exército israelense anunciou, neste domingo (29), que pelo menos cinco "projéteis" foram disparados contra Israel a partir do norte da Faixa de Gaza, onde trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas há mais de um ano.

"Cerca cinco projéteis entraram no território israelense a partir do norte da Faixa de Gaza. Dois projéteis foram interceptados e os outros provavelmente caíram em áreas abertas", indicou o exército em um comunicado.

As sirenes de alarme soaram por volta das 16h30 locais (11h30 de Brasília) nas proximidades da cidade israelense de Sderot, perto da faixa costeira palestina.

Israel já havia anunciado no sábado ter sido alvo de dois "projéteis" disparados de Gaza, que foram interceptados pela força aérea.

A guerra começou após um ataque sem precedentes realizado por milicianos islamistas do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou mais de 1.200 pessoas mortas, a maioria civis israelenses, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.

Mais de 45.500 palestinos morreram na operação militar israelense na Faixa de Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.

