CAZAQUISTÃO ACIDENTE: Putin admite que sistema antiaéreo russo estava ativo no momento da queda do avião

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Incursão israelense deixa importante hospital de Gaza fora de serviço

MOSCOU:

Putin admite que sistema antiaéreo russo estava ativo no momento da queda do avião

O presidente russo, Vladimir Putin, admitiu neste sábado (28) que o sistema antiaéreo russo estava ativo na quarta-feira, quando um avião do Azerbaijão tentou pousar antes de cair no Cazaquistão, segundo o Kremlin.

JERUSALÉM:

Incursão israelense deixa importante hospital de Gaza fora de serviço

Um ataque israelense contra milicianos do Hamas deixou fora de serviço o último hospital operacional no norte de Gaza e seu diretor foi detido, informaram neste sábado (28) a OMS e as autoridades de saúde do território palestino devastado pela guerra.

ABU DHABI:

Longe de Gaza, jovens palestinos mutilados tentam se recuperar

Amputada de ambas as pernas após um bombardeio israelense em Gaza há um ano, Layane al Nasr não acreditava que conseguiria andar outra vez. Hoje ela se orgulha de suas próteses, mas é consumida pela angústia.

TBILISSI:

Geórgia se prepara para a posse de um presidente controverso

A Geórgia se prepara para a posse como presidente de um ex-jogador de futebol próximo do partido no poder, no domingo (29), em um contexto de crise política desde as eleições legislativas de outubro, contestadas pela chefe de Estado em fim de mandato e pela oposição pró-Ocidente.

SEUL:

Crise política afeta economia da Coreia do Sul

O caos político no qual se encontra a Coreia do Sul após a efêmera instauração de uma lei marcial e a destituição do presidente e de seu substituto provocou a desvalorização de sua moeda e pode enfraquecer a economia nacional a longo prazo.

