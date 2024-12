Mais de 30 mil refugiados sírios cruzaram a fronteira turca para retornar ao seu país nos últimos 17 dias, disse o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, nesta sexta-feira (27).

"O número de pessoas que voltaram em 17 dias é de 30.663. Este fluxo não vai parar", disse o ministro ao canal privado de televisão turco TGRT, acrescentando que "30%" delas nasceu na Turquia.

"O nosso consulado geral em Aleppo abrirá dentro de alguns dias. (…) Criaremos um escritório de gestão de migração. Muitas crianças nasceram aqui, houve casamentos, divórcios, mortes. Estamos tomando medidas para atender às suas necessidades", acrescentou.

A Turquia compartilha uma fronteira de mais de 900 quilômetros com a Síria e acolhe no seu território quase três milhões de sírios que fugiram da guerra civil no seu país desde 2011, disse Yerlikaya à agência de notícias estatal Anadolu.

Entre eles, mais de meio milhão residem em Istambul, a maior cidade da Turquia.

As autoridades turcas esperam que o deslocamento em massa de grandes contingentes de refugiados mitigue o forte sentimento anti-sírio entre a população turca.

Para facilitar a reinstalação de refugiados no seu país de origem, a Turquia permitirá que um membro de cada família retorne da Síria no máximo três vezes, até 1º de julho de 2025.

A Turquia não é o único país que anunciou o deslocamento de refugiados sírios. As autoridades jordanianas anunciaram na quinta-feira que cerca de 18.000 pessoas cruzaram a fronteira com a Jordânia para retornar à Síria.

Na Alemanha, onde vive uma comunidade de aproximadamente um milhão de refugiados, a maior diáspora síria dos países da UE, surgiram preocupações sobre o possível regresso dos sírios ao seu país, pois isso poderia agravar a escassez de mão de obra em certos setores da economia do país, especialmente nos hospitais.

