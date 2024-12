O Exército israelense anunciou ter efetuado nesta sexta-feira (27) ataques aéreos na fronteira entre a Síria e o Líbano contra "infraestruturas" supostamente utilizadas pelo movimento pró-iraniano Hezbollah para introduzir armas.

Conforme explicado em comunicado, a aviação israelense realizou os bombardeios na zona fronteiriça de Khanta. Não especificou se os ataques vieram do lado sírio ou libanês.

No Líbano, a agência oficial NND afirmou que os ataques tiveram como alvo uma zona montanhosa de Bekah, no leste do país, perto da fronteira com a Síria.

Na véspera, o Exército libanês acusou Israel de violar o cessar-fogo em vigor "com o ataque à soberania libanesa e a destruição de vilarejos e cidades no sul do país".

Este cessar-fogo entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra aberta entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah.

A força de paz da ONU (Unifil) também expressou preocupação com a "destruição contínua" que as forças israelenses causaram no sul do Líbano, um reduto histórico do Hezbollah e foco das hostilidades entre setembro e novembro.

O Exército israelense argumentou que os bombardeios desta sexta-feira visam evitar que as armas caiam nas mãos do Hezbollah.

O conflito de setembro-novembro encerrou um ano de hostilidades em ambos os lados da fronteira israelense-libanesa, que começou quando, em 8 de outubro de 2023, o Hezbollah começou a lançar projéteis em solidariedade com o movimento islamista palestino Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

