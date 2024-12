Membros do novo gabinete do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau viajaram na quinta-feira (26) para a Flórida para conversar com integrantes da equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e evitar uma guerra comercial.

O ministro das Finanças, Dominic Leblanc, nomeado recentemente, e a ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, viajaram a Palm Beach para se reunir com futuros membros do governo Trump, disse o porta-voz de Leblanc.

O governo do Canadá não informou os nomes dos interlocutores americanos.

Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre todas as importações canadenses quando assumir o cargo, em 20 de janeiro, enquanto Ottawa não abordar a questão da entrada de imigrantes sem documentos e de fentanil nos Estados Unidos.

Trudeau prometeu adotar represálias se o republicano concretizar a ameaça, embora sem explicar as medidas concretas.

As reuniões, previstas para esta sexta-feira (27), "se concentrarão nos esforços do Canadá para combater o tráfico de fentanil e a imigração ilegal", segundo um comunicado do porta-voz do ministro das Finanças.

Os ministros canadenses informarão a equipe de Trump sobre um novo plano de segurança na fonteira, que terá a verba de um bilhão de dólares canadenses (694 milhões de dólares).

Os representantes de Trudeau também alertarão para "os impactos negativos que a imposição de tarifas de 25% sobre produtos canadenses teria tanto no Canadá como nos Estados Unidos".

