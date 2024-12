Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (26), em um mercado pouco ativo no período natalino e cético diante das medidas anunciadas pela China para reativa a segunda economia do mundo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro caiu 0,43%, fechando a 73,26 dólares.

Já o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, perdeu 0,68%, sendo negociado a 69,62 dólares.

Na terça-feira, os preços do petróleo se viram "impulsionados pelos debates sobre as medidas maciças de estímulo econômico" na China, observou Phil Flynn, da Price Futures Group.

Maior importador mundial de petróleo, Pequim anunciou uma mudança em sua política fiscal com o objetivo de estimular o consumo interno através de um aumento do déficit público até 2025.

Mas os mercados esperam que a China "pare de falar de esforços de estímulo que irão impulsionar a economia e mostre que a economia está crescendo de fato", declarou à AFP Stewart Glickman, da CFRA.

Neste momento, o mercado está realmente cético quanto à possibilidade de desenvolvimentos positivos por parte da China", concordou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

