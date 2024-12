Sem vitória para o Manchester City no Natal: no tradicional 'Boxing Day', o atual tetracampeão inglês não passou de um empate em 1 a 1 com o Everton nesta quinta-feira (26), jogando em casa, pela 18ª rodada da Premier League, em jogo que teve um pênalti perdido por Erling Haaland.

O jejum de gols do atacante norueguês, que só balançou as redes uma vez nos últimos sete jogos, é um dos sintomas da crise vivida pelo City, que venceu apenas uma de suas últimas 13 partidas entre todas as competições.

O empate no Etihad Stadium com o Everton (15º), que luta contra o rebaixamento, deixa os 'Citizens' na sexta posição provisória com 28 pontos, 11 atrás do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos, um deles nesta quinta-feira, contra o Leicester.

Apesar do resultado, o jogo começou bem para o time de Manchester: aos 14 minutos, Jeremy Doku fez grande passe na área para que Bernardo Silva abrisse o placar, mas a vantagem não se manteve mais uma vez nesta temporada, devido à fragilidade defensiva do City.

Um cruzamento de Abdoulaye Doucouré passou por toda a área até chegar aos pés de Iliman Ndiaye, que aproveitou para empatar (36') em uma das poucas oportunidades que o Everton teve na partida.

No segundo tempo, o brasileiro Savinho foi derrubado na área por Vitaliy Mykolenko e a arbitragem marcou pênalti para os 'Citizens', mas o goleiro Jordan Pickford defendeu a cobrança de Haaland (53') e garantiu um ponto importantíssimo para os 'Toffees'.

O 'Boxing Day' continua com mais sete jogos ainda nesta quinta-feira, com destaque para Chelsea x Fulham, Nottingham Forest x Tottenham e Wolverhampton x Manchester United.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Manchester City - Everton 1 - 1

(12h00) Bournemouth - Crystal Palace

Nottingham - Tottenham

Newcastle - Aston Villa

Chelsea - Fulham

Southampton - West Ham

(14h30) Wolverhampton - Manchester United

(17h00) Liverpool - Leicester

- Sexta-feira:

(16h30) Brighton - Brentford

(17h15) Arsenal - Ipswich Town

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 39 16 12 3 1 37 16 21

2. Chelsea 35 17 10 5 2 37 19 18

3. Arsenal 33 17 9 6 2 34 16 18

4. Nottingham 31 17 9 4 4 23 19 4

5. Bournemouth 28 17 8 4 5 27 21 6

6. Manchester City 28 18 8 4 6 30 26 4

7. Aston Villa 28 17 8 4 5 26 26 0

8. Newcastle 26 17 7 5 5 27 21 6

9. Fulham 25 17 6 7 4 24 22 2

10. Brighton 25 17 6 7 4 27 26 1

11. Tottenham 23 17 7 2 8 39 25 14

12. Brentford 23 17 7 2 8 32 32 0

13. Manchester United 22 17 6 4 7 21 22 -1

14. West Ham 20 17 5 5 7 22 30 -8

15. Everton 17 17 3 8 6 15 22 -7

16. Crystal Palace 16 17 3 7 7 18 26 -8

17. Leicester 14 17 3 5 9 21 37 -16

18. Wolverhampton 12 17 3 3 11 27 40 -13

19. Ipswich Town 12 17 2 6 9 16 32 -16

20. Southampton 6 17 1 3 13 11 36 -25

