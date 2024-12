Cerca de 18.000 sírios cruzaram a fronteira com a Jordânia para retornar ao seu país de origem após a ofensiva rebelde relâmpago que derrubou o presidente Bashar al-Assad no início de dezembro, anunciaram autoridades jordanianas nesta quinta-feira (26).

"Aproximadamente 18.000 cidadãos sírios retornaram ao seu país entre a queda do regime de Assad, 8 de dezembro, e esta quinta-feira", declarou o ministro do Interior, Mazen al Faraya, à rede de notícias estatal Al Mamlaka.

Ele acrescentou, ainda, que entre eles, há 2.300 refugiados registrados nos serviços das Nações Unidas.

A Jordânia afirma ter recebido cerca de 1,3 milhão de sírios que fugiram do país desde o início da guerra civil em 2011, incluindo 650 mil refugiados oficialmente registrados na ONU.

Na terça-feira, a Turquia anunciou que aproximadamente 25.000 refugiados sírios haviam retornado ao seu país de origem nos últimos 15 dias. A guerra civil síria empurrou cerca de três milhões de pessoas para o território turco.

Representantes da Turquia e Jordânia reuniram-se com as novas autoridades sírias na segunda-feira, e Ancara está em contato próximo com Damasco para facilitar o retorno voluntário dos refugiados sírios.

