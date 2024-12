A Arábia Saudita havia solicitado a extradição do suposto autor, um saudita, do atropelamento em um mercado de Natal na Alemanha antes do ataque, informou à AFP uma fonte próxima ao governo de Riad.

Um pedido de extradição foi apresentado, disse a fonte, que falou sob condição de anonimato, sem especificar o motivo da solicitação.

As autoridades sauditas indicaram que o indivíduo poderia ser "perigoso", acrescentou.

O ataque, na noite de sexta-feira em Magdeburgo, uma cidade no leste da Alemanha, deixou cinco mortos e mais de 200 feridos.

A Arábia Saudita alertou a Alemanha "muitas vezes" sobre Taleb Jawad al Abdulmohsen, disse a fonte, que não especificou porque que ele era considerado potencialmente perigoso.

Al Abdulmohsen, um psiquiatra de 50 anos, fez ameaças na internet e teve problemas com as autoridades. Também ajudou mulheres sauditas a fugir do seu país.

O suspeito se apresentava na internet como uma vítima de perseguição e anunciou que renunciou ao islã. Em suas mensagens nas redes sociais, ele denunciava os perigos do que chamava de islamização da Alemanha.

Al Abdulmohsen chegou ao país europeu em 2006 e, 10 anos mais tarde, obteve asilo político, segundo a imprensa alemã e ativistas sauditas.

