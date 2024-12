O Borussia Dortmund conseguiu sua primeira vitória como visitante nesta edição do Campeonato Alemão ao bater o Wolfsburg por 3 a 1 neste domingo (22), pela 15ª rodada, enquanto o lanterna Bochum venceu seu primeiro jogo na temporada com um 2 a 0 sobre o Heidenheim.

Com 25 pontos, o Dortmund sobe para a sexta posição na tabela e evita se distanciar mais da luta pelo título, logo antes da paralisação de três semanas do campeonato.

O time está apenas a dois pontos do Top 4, que dá vaga na Liga dos Campeões, mas a sete do Bayer Leverkusen (2º) e a 11 do líder Bayern de Munique.

O Borussia Dortmund teve que esperar o sétimo jogo fora de casa para enfim vencer como visitante. Até agora, longe de seu estádio, o retrospecto era de quatro derrotas e dois empates.

Na visita deste domingo ao Wolfsburg (11º), Donyell Malen (25'), Maximilian Beier (28') e Julian Brandt (30') marcaram em um espaço de cinco minutos para decidir a partida.

Os anfitriões tiveram esperanças no segundo tempo, quando diminuíram com Denis Vavro (58'), mas não conseguiram evitar a derrota nem depois que o Dortmund ficou com um a menos pela expulsão de Pascal Gross (62').

No outro jogo disputado neste domingo, o Bochum finalmente pôde comemorar sua primeira vitória no campeonato, ao bater por 2 a 0 o Heidenheim (16º), adversário direto na luta contra o rebaixamento.

Moritz Broschinski (6') e Matus Bero (38') marcaram os gols da partida.

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - RB Leipzig 5 - 1

- Sábado:

Stuttgart - St Pauli 0 - 1

Eintracht Frankfurt - Mainz 1 - 3

Hoffenheim - B. Mönchengladbach 1 - 2

Holstein Kiel - Augsburg 5 - 1

Werder Bremen - Union Berlin 4 - 1

Bayer Leverkusen - Freiburg 5 - 1

- Domingo:

Bochum - Heidenheim 2 - 0

Wolfsburg - Borussia Dortmund 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 36 15 11 3 1 47 13 34

2. Bayer Leverkusen 32 15 9 5 1 37 21 16

3. Eintracht Frankfurt 27 15 8 3 4 35 23 12

4. RB Leipzig 27 15 8 3 4 24 20 4

5. Mainz 25 15 7 4 4 28 20 8

6. Borussia Dortmund 25 15 7 4 4 28 22 6

7. Werder Bremen 25 15 7 4 4 26 25 1

8. B. Mönchengladbach 24 15 7 3 5 25 20 5

9. Freiburg 24 15 7 3 5 21 24 -3

10. Stuttgart 23 15 6 5 4 29 25 4

11. Wolfsburg 21 15 6 3 6 32 28 4

12. Union Berlin 17 15 4 5 6 14 19 -5

13. Augsburg 16 15 4 4 7 17 32 -15

14. St Pauli 14 15 4 2 9 12 19 -7

15. Hoffenheim 14 15 3 5 7 20 28 -8

16. Heidenheim 10 15 3 1 11 18 33 -15

17. Holstein Kiel 8 15 2 2 11 19 38 -19

18. Bochum 6 15 1 3 11 13 35 -22

