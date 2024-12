Ao menos nove pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na cidade Gramado, interior do Rio Grande do Sul, anunciaram as autoridades locais.

"Há nove mortos confirmados pela Defesa Civil e não há sobreviventes do avião", disse à AFP o delegado Cléber dos Santos Lima, do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil do estado.

ffb/mel/fp