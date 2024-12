O Atlético de Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer o Barcelona fora de casa de virada por 2 a 1, neste sábado (21), pela 18ª rodada.

O Barça saiu na frente marcando com Pedri (30'), mas um gol de Rodrigo de Paul (60') empatou a partida, que terminou com a vitória do time 'colchonero' depois que o norueguês Alexander Sorloth balançou as redes nos acréscimos (90'+6).

O Atlético não vencia o Barcelona como visitante desde fevereiro de 2006, e Diego Simeone nunca havia vencido o time catalão fora de casa como treinador.

O jogo começou de uma forma bem diferente da que terminou. O Barça, que em seus jogos anteriores no campeonato empatou com o Betis e perdeu em casa para o Leganés, entrou em campo decidido a reagir e foi melhor no primeiro tempo, com uma pressão asfixiante.

Tanto Raphinha pela direita como Fermín López pela esquerda levaram perigo avançando pelas pontas. Mas Pedri, muito ativo na distribuição de jogo, começou uma jogada individual até tabelar com Gavi e invadir a área para abrir o placar tocando na saída do goleiro Jan Oblak.

Do outro lado, o Atlético mal conseguiu se aproximar da área adversária até o final do primeiro tempo. A única chance da equipe surgiu nos acréscimos, quando Javi Galán cruzou uma bola que Íñigo Martínez cortou e não deixou o argentino Julián Álvarez finalizar.

Logo depois do intervalo, Oblak salvou uma tentativa de Fermín, que apareceu sozinho após um passe de Pedri, outro que perdeu boa chance dez minutos depois, ao dominar na área e bater por cima do gol.

Mas no momento mais inesperado, em um erro de Marc Casadó na tentativa de afastar a bola, De Paul aproveitou para bater colocado no canto esquerdo, sem chances de defesa para Iñaki Peña.

Enquanto o Barcelona pressionada para sair com a vitória, o Atlético conseguiu a virada em um contra-ataque espetacular. De Paul passou a bola para Nahuel Molina, que avançou pela direita e cruzou rasteiro para Sorloth, que bateu de primeira e balançou as redes de Peña.

"Quando você sofre mais, você aproveita mais. Enfrentamos um grande adversário. Já fazia muitos anos que o Atlético não vencia aqui e também estávamos jogando pela liderança. Foram muitas coisas. Estamos trabalhando muito. São 12 vitórias consecutivas, e são o resultado do esforço", disse De Paul em entrevista após a partida.

"Obviamente estamos felizes por sermos líderes. É extremamente gratificante. Quando o trabalho dá frutos, ficamos completamente satisfeitos", continuou o argentino, que marcou três golos nos últimos quatro jogos no campeonato.

Mais cedo neste sábado, o Athletic Bilbao também conseguiu uma vitória de virada fora de casa, ao bater o Osasuna por 2 a 1. Outro visitante indigesto foi o Mallorca, que foi ao campo do Getafe e venceu por 1 a 0.

A exceção entre os mandantes foi o Celta de Vigo, que recebeu a Real Sociedad e se impôs com vitória por 2 a 0.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Valladolid 3 - 0

- Sábado:

Getafe - Mallorca 0 - 1

Celta Vigo - Real Sociedad 2 - 0

Osasuna - Athletic Bilbao 1 - 2

Barcelona - Atlético de Madrid 1 - 2

- Domingo:

(10h00) Valencia - Alavés

(12h15) Real Madrid - Sevilla

Las Palmas - Espanyol

(14h30) Leganés - Villarreal

(17h00) Betis - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 41 18 12 5 1 33 12 21

2. Barcelona 38 19 12 2 5 51 22 29

3. Real Madrid 37 17 11 4 2 37 16 21

4. Athletic Bilbao 36 19 10 6 3 29 17 12

5. Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2

6. Villarreal 27 17 7 6 4 29 28 1

7. Real Sociedad 25 18 7 4 7 16 13 3

8. Girona 25 18 7 4 7 26 25 1

9. Osasuna 25 18 6 7 5 23 27 -4

10. Celta Vigo 24 18 7 3 8 27 28 -1

11. Betis 24 17 6 6 5 20 21 -1

12. Sevilla 22 17 6 4 7 18 23 -5

13. Rayo Vallecano 21 17 5 6 6 19 20 -1

14. Las Palmas 19 17 5 4 8 22 27 -5

15. Leganés 18 17 4 6 7 15 23 -8

16. Getafe 16 18 3 7 8 11 15 -4

17. Alavés 16 17 4 4 9 19 28 -9

18. Espanyol 15 17 4 3 10 16 29 -13

19. Valladolid 12 18 3 3 12 12 37 -25

20. Valencia 11 16 2 5 9 14 24 -10

bur-rsc/dr/cb