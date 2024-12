O atacante tcheco Patrik Schick (28 anos), com quatro gols, foi a estrela do Bayer Leverkusen na vitória por 5 a 1 sobre o Freiburg neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão, em que a equipe continua firme em sua perseguição ao Bayern de Munique.

O Gigante da Babiera, líder na tabela, venceu pelo mesmo placar o RB Leipzig, e agora o Leverkusen (2º) respondeu à altura para manter a distância em quatro pontos.

Esta é a oitava vitória consecutiva da equipe, contando todas as competições, o que a leva a abrir cinco pontos de vantagem sobre seus principais perseguidores, Leipzig e Eintracht Frankfurt, que foi derrotado em casa pelo Mainz por 3 a 1 neste sábado.

O Leverkusen construiu a goleada sem muito esforço, marcando cinco gols em 33 minutos. Schick balançou as redes quatro vezes (45'+1, 67', 74' e 77'), algo que só havia conseguido em sua carreira em 2021, em vitória por 7 a 1 sobre o Greuther Fürth.

O Leverkusen também marcou com Florian Wirtz (51'), enquanto Vincenzo Grifo marcou para o Freiburg quando o time já perdia por 2 a 0 (55').

Schick foi substituído a dez minutos do apito final, dando lugar a Aleix García, e foi ovacionado pelos 30 mil espectadores presentes na BayArena.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - RB Leipzig 5 - 1

- Sábado:

Stuttgart - St Pauli 0 - 1

Eintracht Frankfurt - Mainz 1 - 3

Hoffenheim - B. Mönchengladbach 1 - 2

Holstein Kiel - Augsburg 5 - 1

Werder Bremen - Union Berlin 4 - 1

Bayer Leverkusen - Freiburg 5 - 1

- Domingo:

(11h30) Bochum - Heidenheim

(13h30) Wolfsburg - Borussia Dortmund

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 36 15 11 3 1 47 13 34

2. Bayer Leverkusen 32 15 9 5 1 37 21 16

3. Eintracht Frankfurt 27 15 8 3 4 35 23 12

4. RB Leipzig 27 15 8 3 4 24 20 4

5. Mainz 25 15 7 4 4 28 20 8

6. Werder Bremen 25 15 7 4 4 26 25 1

7. B. Mönchengladbach 24 15 7 3 5 25 20 5

8. Freiburg 24 15 7 3 5 21 24 -3

9. Stuttgart 23 15 6 5 4 29 25 4

10. Borussia Dortmund 22 14 6 4 4 25 21 4

11. Wolfsburg 21 14 6 3 5 31 25 6

12. Union Berlin 17 15 4 5 6 14 19 -5

13. Augsburg 16 15 4 4 7 17 32 -15

14. St Pauli 14 15 4 2 9 12 19 -7

15. Hoffenheim 14 15 3 5 7 20 28 -8

16. Heidenheim 10 14 3 1 10 18 31 -13

17. Holstein Kiel 8 15 2 2 11 19 38 -19

18. Bochum 3 14 0 3 11 11 35 -24

