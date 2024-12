Um acidente com um ônibus deixou pelo menos 38 mortos na madrugada deste sábado (21) na altura de Lajinha, distrito de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, informaram autoridades - uma tragédia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva qualificou como "terrível".

Trata-se da maior tragédia em rodovias federais no país desde 2007, primeiro ano com dados disponíveis para consulta, segundo informações da Polícia citadas pela imprensa.

No último balanço oficial, a Polícia Civil confirmou 38 vítimas fatais. Oito pessoas seguem internadas em estado grave.

O ônibus transitava pela rodovia BR-116 vindo de São Paulo, com destino a Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo relatos de testemunhas, coletados pelos bombeiros, há duas versões sobre o ocorrido.

De acordo com uma delas, por volta das três e meia da manhã, um pneu do ônibus furou, o motorista perdeu o controle do veículo e o coletivo bateu em um caminhão. A outra diz que o acidente foi provocado por um bloco de granito transportado pelo caminhão, que caiu sobre o ônibus.

Após a colisão, o ônibus pegou fogo.

Outro veículo também bateu na traseira do ônibus, mas seus ocupantes sobreviveram.

Um dos mortos é o motorista do ônibus. Pelo menos uma criança também está entre as vítimas.

O caminhoneiro não sofreu ferimentos e fugiu do local, segundo os bombeiros.

- Tragédia "terrível" -

"Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais", postou o presidente Lula (PT) em sua conta na rede X.

"Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia", acrescentou.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse estar trabalhando "para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar da forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal".

Inicialmente, os bombeiros tinham informado sobre o combate às chamas e o resgate de 22 corpos, mas a corporação revisou para cima o balanço de mortos após ter acesso a outra parte do ônibus com ajuda de um guindaste.

A contagem precisa das vítimas tem sido difícil "devido ao estado dos corpos", explicou por telefone à AFP uma porta-voz dos bombeiros.

O Brasil é o terceiro país do mundo com mais mortes em acidentes de trânsito, depois da China e da Índia, segundo o informe Status Report on Road Safety, divulgado em 2023 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No fim de novembro, outro acidente no estado de Alagoas deixou 17 mortos ao cair em um barranco, enquanto circulava por uma remota estrada montanhosa.

ffb/mel/fp/mvv