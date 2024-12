O Lille venceu por 1 a 0 na visita ao FC Rouen, clube da terceira divisão francesa, nesta sexta-feira (20), pelos 32-avos de final da Copa da França.

O Rouen foi uma surpresa ao chegar às quartas de final da edição passada da 'Coupe', mas desta vez nada pôde fazer diante de um Lille que abriu o placar com um gol do lateral-esquerdo brasileiro Ismaily aos 21 minutos, após receber assistência do atacante canadense Jonathan David.

Foi o suficiente para o Lille conquistar a vitória na Normandia e a classificação para os 16-avos de final.

Neste fim de semana os 32-avos da Copa da França continuam, com destaque para dois duelos entre equipes da primeira divisão: Saint Étienne-Olympique de Marselha e Lens-PSG.

-- Resultados dos 32-avos de final da Copa da França (só oas duelos com equipes da Ligue 1):

- Sexta-feira:

FC Rouen (3ª) - (+) Lille (1ª) 0 - 1

- Sábado:

(11h30) Stade Briochin (4ª) - Le Havre (1ª)

La Roche VF (4ª) - Brest (1ª)

Hauts Lyonnais (4ª) - Toulouse (1ª)

(14h00) Feignies (4ª) - Lyon (1ª)

Drancy (5ª) - Nantes (1ª)

Le Puy (4ª) - Montpellier (1ª)

USC Corte (5ª) - Nice (1ª)

(17h00) RC Calais (5ª) - Strasbourg (1ª)

- Domingo:

(10h45) Bordeaux (4ª) - Rennes (1ª)

Auxerre (1ª) - Dunkerque (2ª)

Ass. Still-Mutzig (6ª) - Reims (1ª)

Saint-Etienne (1ª) - Olympique de Marselha (1ª)

Union Saint-Jean FC (6ª) - Monaco (1ª)

(13h30) AF Bobigny (4ª) - Angers (1ª)

(17h00) Lens (1ª) - Paris Saint-Germain (1ª)

