O atropelamento em massa cometido nesta sexta-feira (20) em um mercado natalino de Magdeburgo, no norte da Alemanha, deixou pelo menos um morto e 68 feridos, segundo um novo balanço comunicado pela prefeitura.

Entre as vítimas há 15 pessoas "gravemente feridas, outras com ferimentos de gravidade 'média' ou 'leve'", detalhou a prefeitura, que afirmou que "um veículo avançou a grande velocidade contra a multidão no mercado de Natal".

