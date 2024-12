Pelo menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (20) em um bombardeio ucraniano com mísseis contra a cidade de Rilsk, na região russa de Kursk, segundo as autoridades locais.

O governador em exercício da região de Kursk, Alexander Khinshtein, disse que o bombardeio foi “maciço” e acusou as forças ucranianas de visarem “infraestruturas sociais”.

“De acordo com dados preliminares, seis pessoas foram mortas, incluindo uma criança. Dez feridos foram levados para o hospital central de Rilsk, incluindo uma criança de 13 anos”, disse Khinshtein via Telegram.

Um centro cultural, um centro esportivo, duas escolas, um quartel de bombeiros e edifícios residenciais foram danificados na cidade de cerca de 15.000 pessoas, disse ele.

“Os combatentes do Exército ucraniano lançaram um ataque com mísseis contra a cidade de Rilsk”, disse o Comitê de Investigação, a organização responsável pelas principais investigações da Rússia, no Telegram.

Vídeos compartilhados nas redes sociais russas mostram vários veículos em chamas, destroços espalhados pelas ruas e prédios com janelas quebradas.

Esse ataque ocorre poucas horas depois de um bombardeio russo na capital ucraniana, Kiev, que deixou um morto e danificou missões diplomáticas e outros edifícios, de acordo com as autoridades locais.

As forças ucranianas ocuparam centenas de quilômetros quadrados na região da fronteira de Kursk desde uma ofensiva lançada em agosto, apesar das várias tentativas do exército russo de repeli-las.

