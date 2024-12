O técnico alemão do Barcelona, Hansi Flick, afirmou nesta sexta-feira (20), durante a coletiva de imprensa anterior ao jogo contra o Atlético de Madrid, em Montjuic, que o objetivo da equipe continua sendo a conquista de algum título até o final da temporada.

"Não estamos satisfeitos com esta situação, mas devemos reagir. Lutaremos até o final da temporada. Queremos conquistar títulos. Amanhã (sábado) começaremos de novo", declarou Flick em referência aos resultados medíocres na LaLiga: apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

Do lado oposto, os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone chegam ao duelo depois de onze vitórias consecutivas, seis delas no campeonato espanhol, o que faz com que a visita do 'Atleti' seja crucial para subir na tabela e recuperar o mais rapidamente possível o caminho da vitória.

"Ele tem mais de 700 jogos pelo Atlético, eu acho. É incrível. Ele fez um trabalho maravilhoso e tenho todo o respeito do mundo por ele. Gosto muito. Sua personalidade, sua emotividade. Ele faz um trabalho muito bom, mas isso não é um impeditivo para nosssa vontade de vencer amanhã", disse o técnico alemão sobre 'El Cholo'.

Em caso de derrota do Barça, os 'colchoneros' ficariam isolados na liderança.

Flick não poderá contar com a joia da casa, Lamine Yamal, que ficará afastado por um período de 3 a 4 semanas devido a uma entorse de grau 1 do ligamento intertibio-fibular anterior do tornozelo direito. A incógnita será quem ocupará sua posição em campo.

"Devemos aceitar a lesão e o fato de ele não poder jogar (…) Temos opções em mente, mas ainda não tomamos a decisão de quem o fará", disse o técnico.

Por outro lado, terá à sua disposição Ansu Fati, que recebeu alta médica e retornará ao elenco.

Sobre o confronto contra os 'rojiblancos', ele deixou claro que não é uma partida definitiva: "Não é uma final, é o último jogo de 2024 e é importante. Jogamos contra o Atlético, um dos melhores de LaLiga".

"Amanhã (sábado) será um novo dia e temos uma equipe sólida que ainda precisa melhorar. Continuaremos lutando até o final da temporada. Não será fácil e amanhã devemos voltar a lutar", destacou Flick.

