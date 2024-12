A Espanha concedeu asilo a Edmundo González Urrutia, candidato da oposição a Nicolás Maduro nas últimas eleições presidenciais venezuelanas, anunciou nesta sexta-feira (20) o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares.

“O status de asilo que Edmundo González havia solicitado na Espanha já foi concedido e ele será notificado nos próximos dias”, disse Albares à imprensa no Senado, onde compareceu perante a comissão de assuntos ibero-americanos.

A concessão era tida como certa desde que González chegou a Madri em um avião militar espanhol em 8 de setembro, depois de se refugiar na embaixada espanhola em Caracas, denunciando a perseguição após as eleições presidenciais de 28 de julho.

Após essas eleições, as autoridades eleitorais proclamaram Maduro para um terceiro mandato de seis anos, mas a oposição, liderada por María Corina Machado, alega fraude e reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia.

González repetiu em várias ocasiões que estará em Caracas no dia 10 de janeiro para assumir a presidência na cerimônia de posse programada.

O anúncio de Albares foi feito após uma reunião que ele teve com González em Madri.

González explicou na rede social X que Albares ratificou “a posição do Estado espanhol, conforme estabelecido no documento do Conselho Europeu, no qual a organização pede a libertação de todos os presos políticos e exige que a Venezuela cumpra seus compromissos com o direito internacional”.

“O documento“, lembrou González, "afirma que ’a União Europeia mobilizará todas as ferramentas à sua disposição para apoiar a democracia e uma transição pacífica e inclusiva na Venezuela'".

