O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, o dissidente russo Alexei Navalny, o músico brasileiro Sergio Mendes e a atriz britânica Maggie Smith estão entre os principais falecidos no mundo em 2024.

JANEIRO

5: Mário Jorge Lobo Zagallo, campeão mundial com a seleção do Brasil como jogador em 1958 e 1962, como técnico em 1970 e como auxiliar técnico em 1994.

7: Franz Beckenbauer: campeão mundial com a seleção da Alemanha como jogador em 1974 e como técnico em 1990.

FEVEREIRO

- 3: Victor Manuel de Sabóia, aos 86 anos, filho do último rei da Itália Humberto II.

- 6: Sebastián Piñera, 74 anos, ex-presidente do Chile (direita) que governou em dois mandatos (2010-2014 e 2018-2022), morto em um acidente de helicóptero.

- 9: Robert Badinter, 95 anos, advogado e ex-ministro da Justiça da França, artífice da abolição da pena de morte.

- 16: Alexei Navalny, 47 anos, principal opositor do presidente russo Vladimir Putin. morreu na prisão em circunstâncias não esclarecidas.

MARÇO

- 1: Iris Apfel, 102 anos, "estrela geriátrica" e ícone da moda americana conhecida por seu estilo excêntrico.

- 1: Akira Toriyama, 68 anos, criador japonês dos mangás de sucesso "Dr Slump" e "Dragon Ball".

- 23: Maurizio Pollini, de 82 anos, virtuoso italiano de Chopin e Beethoven, um dos grandes pianistas da nossa época segundo La Scala.

ABRIL

- 8: Peter Higgs, 94 anos, físico britânico que ganhou o Nobel em 2013 por seu trabalho sobre o bóson de Higgs, uma partícula fundamental.

- 10: O.J. Simpson, 76 anos, ex-estrela do futebol americano, absolvido em 1995 pelo assassinato de sua ex-esposa e um amigo dela em um julgamento muito midiático. Em 1997, ele foi condenado civilmente pela morte dessas duas pessoas. Preso em 2007 por assalto à mão armada e sequestro, cumpriu 9 anos de prisão.

- 12: Roberto Cavalli, 83 anos, costureiro italiano conhecido por seus estampados de leopardo.

- 30: Paul Auster, 77 anos, romancista, roteirista e diretor americano, cujos livros, especialmente "A Trilogia de Nova York", tiveram grande sucesso.

MAIO

13: Alice Munro, 92 anos, escritora canadense, Prêmio Nobel 2013.

19: Ebrahim Raisi, 63 anos, então presidente do Irã, morto em um acidente de helicóptero ao lado do chanceler Hossein Amir Abdollahian.

JUNHO

11: Françoise Hardy, 80 anos, cantora francesa e um dos últimos ícones da década de 1960.

20: Donald Sutherland, 88 anos, ator canadense, memorável "Casanova" de Fellini e presidente Snow em "Jogos Vorazes".

JULHO

1: Ismail Kadare, 88 anos, escritor albanês autor de uma obra monumental sob a tirania comunista de Enver Hoxha.

13: Shannen Doherty, 53 anos, atriz proeminente das séries americanas "Beverly Hills 90210" e "Charmed".

31: Ismail Haniyeh, 62 anos, líder político do Hamas, movimento nacionalista e islamista palestino, em um ataque em Teerã atribuído a Israel.

AGOSTO

14: Gena Rowlands, 94 anos, atriz premiada e conhecida pela parceria em diversos filmes com seu primeiro marido, o diretor John Cassavetes.

17: Silvio Santos, 93 anos, empresário e apresentador, considerado por muitos especialistas o maior nome da TV brasileira.

18: Alain Delon, 88 anos, herói de "O Leopardo" e "O Samurai", ícone do cinema francês.

19: Maria Branyas, espanhola de 117 anos, considerada a pessoa mais velha do mundo.

28: Juan Izquierdo, 27 anos, jogador do clube Nacional do Uruguai, faleceu no Brasil cinco dias depois de sofrer um ataque cardíaco em pleno jogo da Copa Libertadores.

SETEMBRO

5: Rebecca Cheptegei, 33 anos, atleta ugandesa queimada viva por seu parceiro semanas depois da maratona dos Jogos Olímpicos de Paris.

5: Sergio Mendes, 83 anos, músico e pianista brasileiro que ajudou a exportar a bossa nova para o mundo.

11: Alberto Fujimori, 86 anos, presidente do Peru (1990-2000) condenado a 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade.

27: Maggie Smith, 89 anos, atriz britânica mundialmente conhecida por seus papéis na série "Downton Abbey" e a saga de "Harry Potter".

27: Hassan Nasrallah, 64 anos, líder do partido xiita libanês Hezbollah, morto em um ataque israelense no Líbano.

28: Kris Kristofferson, 88 anos, ator americano e estrela da música "country".

OUTUBRO

5: Ifigenia Martinez, 94 anos, figura da esquerda e do feminismo no México, que presidiu a Câmara dos Deputados.

9: Ratan Tata, 86 anos, industrial indiano à frente do grupo Tata.

15: Antonio Skármeta, 83 anos, autor chileno que escreveu o famoso romance "O carteiro de Neruda".

16: Liam Payne, 31 anos, ex-cantor britânico do grupo "One Direction", caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

16: Yahya Sinwar, 61 anos, líder político do Hamas, abatido pelo exército israelense, que o considerava o artífice do ataque de 7 de outubro de 2023.

20: Fethullah Gulen, 83 anos, imã turco, inspirador da rede "Hizmet" e inimigo declarado do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

23: Gustavo Gutierrez, 96 anos, sacerdote e intelectual peruano considerado o pai da Teologia da Libertação.

28: Manuel "Guajiro" Mirabal, 91 anos, cubano trombeta de ouro do Buena Vista Social Club.

NOVEMBRO

3: Quincy Jones, 91 anos, lenda da música americana, trompetista, compositor e produtor, em particular de Michael Jackson.

29: Silvia PINAL, 93 anos, atriz mexicana musa de Luis Buñuel e intérprete da era de oyuro do cinema do México, entre as décadas de 1940 e 1960.

DEZEMBRO

17: Marisa PAREDES, 78 anos, atriz espanhola que trabalhou em diversos filmes com Pedro Almodóvar e presidiu a Academia de Cinema da Espanha entre 2000 e 2003.

bur-rap/ang/sag/mab/jvb/dd/yr/fp