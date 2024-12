Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (19), pressionados pela postura cautelosa do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que cortou suas taxas de juros, mas anunciou que reduzirá o ritmo das quedas em 2025.

Esse anúncio, feito na quarta-feira, encerrou a recente tendência de alta do petróleo nos últimos dias.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 0,69%, fechando a 72,88 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro caiu 0,95%, sendo negociado a 69,91 dólares.

O mercado está "ainda digerindo as consequências da reunião do Fed" e "sua intenção de não reduzir seu apoio [...] à economia dos Estados Unidos", explicou John Kilduff, analista da Again Capital, em entrevista à AFP.

O Fed conseguiu controlar a inflação nos EUA após uma longa sequência de altas nas taxas de juros nos últimos dois anos. Recentemente, iniciou uma flexibilização em sua política monetária para estimular a demanda e sustentar o mercado de trabalho.

Taxas de juros altas encarecem o crédito, desestimulam o consumo e reduzem a pressão sobre os preços. Por outro lado, taxas baixas têm o efeito contrário.

"A postura cautelosa do Fed, associada a perspectivas de demanda fraca e à abundância na oferta de petróleo, é um fator de baixa para os preços", explicou Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.

Embora o corte de taxas anunciado ontem favoreça um aumento da demanda, o anúncio de uma política mais restritiva fortalece o dólar. Como o petróleo é negociado em dólares, isso eleva seu custo para investidores que utilizam outras moedas, reduzindo a demanda.

