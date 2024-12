O primeiro-ministro francês, François Bayrou, disse, nesta quinta-feira (19), em entrevista à emissora pública France 2, que espera formar um governo "neste fim de semana" ou, no mais tardar, antes do Natal.

Bayrou foi nomeado em 13 de dezembro para formar rapidamente um governo a fim de retomar as negociações para aprovar um orçamento, interrompidas após a moção de censura de 5 de dezembro, que fez cair seu antecessor Michel Barnier.

"Espero que possamos tê-lo [o orçamento] em meados de fevereiro. Não estou certo de poder fazê-lo", afirmou o primeiro-ministro, esclarecendo que tomaria como base o texto que estava sendo negociado antes da queda do governo de Barnier.

Ele também disse esperar que o até agora ministro do Interior, Bruno Retailleau, possa integrar o novo Executivo.

Quase uma semana depois de ser nomeado, Bayrou se reuniu, nesta quinta, com as forças políticas, com exceção da esquerda radical e da extrema esquerda, e convidou-as para se unirem a seu governo.

