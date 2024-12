PRINCIPAIS NOTÍCIAS

FRANÇA JULGAMENTO ESTUPRO: Justiça francesa condena ex-marido de Gisèle Pelicot à pena máxima por estupros em série

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin afirma estar disposto a reunir-se com Trump 'a qualquer momento'

=== FRANÇA JULGAMENTO ESTUPRO ===

AVIGNON:

Justiça francesa condena ex-marido de Gisèle Pelicot à pena máxima por estupros em série

A Justiça da França anunciou nesta quinta-feira (19) a pena máxima de 20 anos de prisão a Dominique Pelicot por drogar durante uma década sua então esposa Gisèle para estuprá-la ao lado de dezenas de desconhecidos, no último ato de um julgamento histórico.

AVIGNON:

Gisèle Pelicot, de sobrevivente de estupros em série a ícone feminista

Os estupros cometidos por desconhecidos e planejados por seu marido poderiam tê-la destruído, mas a francesa Gisèle Pelicot decidiu enfrentar seus agressores nos tribunais para exigir que "a vergonha mude de lado" e virou um ícone feminista mundial.

AVIGNON, França:

Decepção, raiva e lágrimas após sentença em grande julgamento de estupro na França

Apoiadores viajaram a Avignon, no sul da França, para "agradecer" a Gisèle Pelicot por sua coragem para que "a vergonha mudasse de lado", mas, apesar da sentença de culpa dos 51 acusados neste grande julgamento por estupro, a decepção era nítida.

=== RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Putin afirma estar disposto a reunir-se com Trump 'a qualquer momento'

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que está disposto a reunir-se "a qualquer momento" com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente exigiu um cessar-fogo e que a Rússia e a Ucrânia negociassem uma solução para o conflito.

BRUXELAS:

Zelensky pede unidade entre Europa e EUA para 'salvar a Ucrânia'

Em um momento de dúvidas sobre o que Donald Trump fará em seu mandato, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira de Bruxelas a unidade entre Europa e Estados Unidos para conter a Rússia e "salvar a Ucrânia".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden apresenta novos objetivos climáticos antes do retorno de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou nesta quinta-feira um plano para o clima com um novo objetivo de redução das emissões de gases de efeito de estufa, semanas antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

HRW acusa Israel de 'atos de genocídio' por restringir acesso à água em Gaza

A ONG Human Rights Watch (HRW) afirma em um relatório publicado nesta quinta-feira (19) que Israel comete "atos de genocídio" ao restringir o acesso à água dos palestinos em Gaza desde o início da guerra contra o Hamas, há mais de um ano.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Forças Armadas da China avançam em sua modernização, diz Pentágono

As Forças Armadas da China, que vêm trabalhando para se modernizar há décadas, fizeram progressos recentemente, segundo o relatório anual do Pentágono sobre as capacidades militares de Pequim, citando dados de inteligência e de fonte aberta.

PHANG NGA:

Perda e redenção: os sobreviventes do tsunami se reconciliam com o mar

Pirun Kla-Talay ficou órfão aos oito anos de idade no tsunami de 2004 no Oceano Índico. Atualmente, vive nas mesmas águas que levaram os seus pais

BANDA ACEH, Indonésia:

As tristes lembranças do homem que recolheu cadáveres do tsunami da Indonésia

Djafaruddin superou o trauma de recolher os corpos do tsunami mais mortal do mundo, que devastou a costa oeste da Indonésia há duas décadas, mo entanto, a dor se torna viva quando ele se lembra das crianças que ficaram órfãs.

