O Ministério da Saúde da Palestina informou nesta quinta-feira (19) que seis palestinos foram mortos e vários outros ficaram feridos em operações militares israelenses em dois campos de refugiados da Cisjordânia.

O bombardeio israelense contra um veículo deixou “quatro mártires e três gravemente feridos” no campo de Tulkarem, no norte do território palestino, ocupado por Israel desde 1967, informou o ministério em um comunicado.

O Exército israelense, contatado pela AFP, não confirmou nem comentou a informação.

Mais cedo, a Autoridade Palestina anunciou que dois palestinos foram mortos em operações militares israelenses em outro campo de refugiados, o campo de refugiados de Balata, em Nablus.

De acordo com o Ministério da Saúde palestino, uma mulher de 80 anos morreu após ser baleada no peito e na perna.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino identificou a segunda vítima como um homem de 25 anos e relatou quatro feridos.

De acordo com a organização, o Exército israelense “disparou” contra suas ambulâncias, “obstruindo” sua intervenção.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, a violência entre israelenses e palestinos aumentou na Cisjordânia.

Desde então, pelo menos 804 palestinos foram mortos por soldados ou colonos israelenses, de acordo com dados da Autoridade Palestina.

No mesmo período, de acordo com dados oficiais israelenses, 24 israelenses, civis ou militares, foram mortos na Cisjordânia em ataques palestinos ou durante incursões militares israelenses.

