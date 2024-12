Dois acidentes de ônibus em uma rodovia no centro do Afeganistão deixaram 52 mortos e 65 feridos, anunciou um porta-voz do governo talibã nesta quinta-feira.

"Recebemos com muita dor a notícia de que dois acidentes de trânsito fatais aconteceram na rodovia Cabul-Kandahar, nos quais 52 compatriotas morreram e outros 65 ficaram feridos", disse o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid.

Hamidullah Nisar, funcionário do governo da província de Gazni, a 150 km da capital afegã, afirmou que os acidentes aconteceram na mesma rodovia que liga Cabul à cidade de Kandahar (sul).

Um ônibus colidiu com um caminhão-tanque perto de Shahbaz, no centro de Gazni, e o outro colidiu com um caminhão no distrito leste de Andar, segundo Nisar.

Ele informou que equipes de resgate foram enviadas ao local e as vítimas foram transferidas para o hospital, com alguns feridos em condições "preocupantes".

Acidentes fatais são frequentes nas estradas no Afeganistão, que atravessam grandes cadeias de montanhas e estão em condições precárias após quatro décadas de guerra.

