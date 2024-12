Com um hat-trick de Gabriel Jesus, o Arsenal venceu o Crystal Palace por 3 a 2 nesta quarta-feira (18), de virada, e se classificou para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, fase para a qual também avançaram Liverpool e Newcastle.

O jogo no Emirates Stadium havia acabado de começar quando um lançamento longo do goleiro Dean Henderson passou pela defesa dos 'Gunners' para Jean-Philippe Mateta (4') abrir o placar para os 'Eagles'.

O Crystal Palace manteve a vantagem até o intervalo, mas, no segundo tempo, Gabriel Jesus marcou três vezes (54', 73' e 81) para colocar o Arsenal na semifinal da Copa da Liga.

Os três saíram de forma muito parecida, vieram de finalizações pelo lado direito, sem que o brasileiro perdesse a calma todas as vezes que ficou cara a cara com Henderson.

Na reta final, o ex-jogador do Arsenal Eddie Nketiah colocou emoção na partida ao diminuir para o Palace (85'), mas não evitou a classificação do Arsenal.

- Liverpool e Newcastle avançam -

O adversário do time londrino na semifinal pode ser o Liverpool, atual campeão da competição, que sofreu mais do que o esperado para vencer o Southampton por 2 a 1.

No jogo entre o líder e o lanterna do Campeonato Inglês, os 'Reds' foram para o intervalo vencendo por 2 a 0, depois de dominarem o confronto por 45 minutos.

O uruguaio Darwin Núñez finalizou com categoria, cara a cara com o goleiro Alex McCarthy (24'). Minutos depois, Harvey Elliot fez o segundo do Liverpool em grande jogada coletiva (32').

Mas o Southampton reagiu no segundo tempo e pressionou em busca do resultado, mas só conseguiu marcar com Cameron Archer (59') e não evitou a derrota.

Já o Newcastle teve vida mais tranquila contra o Brentford, vencendo por 3 a 1 com dois gols do italiano Sandro Tonali no primeiro tempo (9' e 43').

O terceiro foi obra do suíço Fabian Schar (69'), que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes depois de receber assistência do brasileiro Bruno Guimarães.

Nos acréscimos, o Brentford diminuiu com o congolês Yoane Wissa (90'+1).

O último semifinalista da Copa da Liga Inglesa será definido nesta quinta-feira, com o duelo entre Tottenham e Manchester United.

