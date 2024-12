O Borussia Dortmund cedeu o empate (1-1) nos acréscimos diante do Hoffenheim, neste domingo (15), pela 14ª rodada da Bundesliga, e perdeu uma grande oportunidade de melhorar a sua situação na tabela.

Com 22 pontos, o Dortmund cai para o oitavo lugar e não consegue aproveitar a primeira derrota no campeonato do líder Bayern de Munique (33 pontos), derrotado por 2 a 1 no sábado na visita ao Mainz e que agora tem 11 pontos a mais que o time aurinegro.

O Borussia Dortmund também vê o Bayer Leverkusen (2º, 29 pontos), que venceu o Augsburg fora de casa por 2 a 0 no sábado, aumentar sua margem.

Esta semana, os momentos finais foram traumáticos para o Dortmund no Westfalenstadion, com o Barcelona também vencendo no estádio na reta final, por 3 a 2, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Neste domingo, o Dortmund saiu na frente graças a um gol do americano Gio Reyna no início do segundo tempo (46').

Os donos da casa mantiveram a vantagem até os momentos finais, mas aí o dinamarquês Jacob Ruun Larsen, ex-Dortmund, empatou para o Hoffenheim nos descontos (90'+2) para decepção da torcida local.

"Foi o pior jogo que já fizemos em casa", admitiu o zagueiro Nico Schlotterbeck, que admitiu que o rendimento foi "incrivelmente ruim" e "impossível de explicar".

O seu treinador, Nuri Sahin, também mostrou a sua insatisfação: "Não há desculpas", disse ele, se recusando a justificar o revés devido à longa lista de lesões que a sua equipe tem.

Na tabela, o Hoffenheim (14º) está quatro pontos acima da posição que leva à disputa do playoff pela permanência. Ela é atualmente ocupada pelo Heidenheim (16º), que foi derrotado neste domingo na visita ao Stuttgart, que subiu para a sexta colocação.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Freiburg - Wolfsburg 3 - 2

- Sábado:

Mainz - Bayern de Munique 2 - 1

Unión Berlín - Bochum 1 - 1

Augsburg - Bayer Leverkusen 0 - 2

B. Mönchengladbach - Holstein Kiel 4 - 1

St Pauli - Werder Bremen 0 - 2

- Domingo:

Heidenheim - Stuttgart 1 - 3

Borussia Dortmund - Hoffenheim 1 - 1

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 33 14 10 3 1 42 12 30

2. Bayer Leverkusen 29 14 8 5 1 32 20 12

3. Eintracht Frankfurt 27 13 8 3 2 33 18 15

4. RB Leipzig 24 13 7 3 3 21 14 7

5. Freiburg 24 14 7 3 4 20 19 1

6. Stuttgart 23 14 6 5 3 29 24 5

7. Mainz 22 14 6 4 4 25 19 6

8. Borussia Dortmund 22 14 6 4 4 25 21 4

9. Werder Bremen 22 14 6 4 4 22 24 -2

10. Wolfsburg 21 14 6 3 5 31 25 6

11. B. Mönchengladbach 21 14 6 3 5 23 19 4

12. Union Berlin 17 14 4 5 5 13 15 -2

13. Augsburg 16 14 4 4 6 16 27 -11

14. Hoffenheim 14 14 3 5 6 19 26 -7

15. St Pauli 11 14 3 2 9 11 19 -8

16. Heidenheim 10 14 3 1 10 18 31 -13

17. Holstein Kiel 5 14 1 2 11 14 37 -23

18. Bochum 3 14 0 3 11 11 35 -24

