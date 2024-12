A bolsa de Nova York encerrou a semana sem tendência definida antes da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), na próxima semana, apesar do entusiasmo do setor dos semicondutores.

O índice Dow Jones registrou queda de 0,20%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,12% e o índice ampliado S&P 500 fechou equilibrado.

"Saímos de uma semana mais negativa que positiva", disse à AFP Art Hogan, analista da B. Riley Wealth Management.

Conforme a expectativa dos analistas, o índice IPC de preços ao consumo, publicados na quarta-feira, registrou um novo repique da inflação nos Estados Unidos em novembro pelo segundo mês consecutivo, para 2,7% em 12 meses.

Na quinta-feira, o índice de preços no atacado PPT também havia apresentado um repique para 3% em 12 meses.

Agora, a bolsa nova-iorquina aguarda as notícias do Fed, que se reúne nas próximas terça e quarta para decidir sobre as taxas de juros.

Após os cortes de setembro e novembro, 97% dos agentes do mercado esperam uma nova redução dos juros de um quarto de ponto percentual, segundo a empresa especializada CME Group.

Se a previsão se confirmar, esta seria a última baixa dos juros antes da volta de Donald Trump à Casa Branca e da possível imposição generalizada de tarifas alfandegárias, uma medida que pressionaria a alta dos preços.

Hogan destacou, no entanto, um interesse renovado pelo setor dos semicondutores.

A Broadcom foi, precisamente, um dos destaques do dia, com alta de quase 25%, após publicar resultados superiores aos esperados pelo mercado.

Os investidores seguem acreditando em um crescimento "maciço" da inteligência artificial.

Os outros nomes do setor tiveram fechamentos díspares: a Nvidia recuou 2,30%, a Micron subiu 4,34% e a Intel perdeu 2,12%.

