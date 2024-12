Os preços do petróleo encerraram em alta nesta sexta-feira (13), impulsionados por sanções contra a Rússia e pela intenção de Donald Trump de intensificar a pressão sobre o Irã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 1,47%, atingindo 74,49 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para janeiro avançou 1,81%, alcançando 71,29 dólares.

As novas sanções da União Europeia contra a Rússia impulsionaram os preços para cima. Além disso, os Estados Unidos sugeriram que poderiam adotar medidas similares, reforçando a perspectiva de uma queda nas exportações russas, explicou John Evans, analista da PVM.

O presidente Joe Biden "poderia impor sanções [...] mais rigorosas" ao Kremlin e "aos navios que transportam petróleo russo", o que contribui para o aumento dos preços, acrescentou Robert Yawger, da Mizuho USA.

Esse cenário se soma à disposição de Donald Trump de implementar uma política de "pressão máxima" sobre o Irã.

Durante seu mandato anterior, Trump "reduziu as exportações de petróleo do Irã praticamente a zero ao se retirar do acordo sobre o programa nuclear iraniano e aplicar sanções máximas", lembrou Bjarne Schieldrop, analista da SEB.

"A percepção geral é que [Trump] adotará uma postura firme em relação aos iranianos", observou Yawger.

