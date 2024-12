O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, sofreu uma lesão na coxa esquerda, informou o clube nesta quinta-feira (12), sem dar um prazo de recuperação.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo da perna esquerda. Evolução pendente", diz a nota publicada no site do time merengue.

A imprensa esportiva espanhola estima que Mbappé, substituído aos 36 minutos do primeiro tempo no jogo de terça-feira contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, ficará afastado por dez dias, o que coloca em dúvida sua participação na final da Copa Intercontinental, no dia 18 de dezembro, no Catar.

O atacante marcou o primeiro gol da vitória do Real Madrid sobre a 'Dea' por 3 a 2, mas deu lugar ao brasileiro Vinícius Júnior, que também voltou de lesão.

