Nova decepção para o Manchester City: o time do técnico Pep Guardiola se complicou ainda mais na Liga dos Campeões com a derrota para a Juventus por 2 a 0 nesta quarta-feira (11), em Turim, pela sexta rodada.

O sérvio Dusan Vlahovic abriu o placar no início do segundo tempo (54') para o time italiano, que depois selou a vitória com um golaço de voleio do americano Weston McKennie (75').

Com 8 pontos depois de seis rodadas e depois de um empate e duas derrotas nos últimos três jogos da Champions, o City fica contra as cordas, em 22º na tabela, ainda dentro da zona de classificação para o playoff prévio às oitavas de final, mas com apenas um ponto à frente do primeiro time virtualmente eliminado, o Paris Saint-Germain (25º).

A Juventus, por sua vez, ganha fôlego depois de três jogos sem vencer na competição europeia e sobe para a 14ª posição, agora com 11 pontos.

Os 'Citizens' vêm vivendo um pesadelo no último mês e meio, com uma onda de lesões no elenco que coincidiu com uma crise que parece longe do fim, que levou a equipe a somar apenas uma vitória nos últimos dez jogos.

Fora de casa, o time não vence nenhum jogo desde o dia 20 de outubro, quando bateu o Wolverhampton por 2 a 1 no Campeonato Inglês.

- Golaço de voleio -

A tensão pela necessidade de vencer tomou conta das duas equipes no início do jogo desta quarta-feira.

No primeiro tempo o duelo foi equilibrado, com a Juventus com mais presença ofensiva, mas a oportunidade mais clara antes do intervalo foi do City, quando Erling Haaland recebeu de Kevin De Bruyne e ficou cara a cara com o goleiro Michele Di Gregorio, que fez grande defesa e evitou o gol do artilheiro norueguês.

Na segunda etapa, o gol de Vlahovic abalou o City. O sérvio finalizou de cabeça e o goleiro brasileiro Ederson chegou a tocar na bola, mas não evitou que ela cruzasse a linha.

Minutos depois, McKennie fez o gol que garantiu a vitória da Juve acertando um lindo voleio após cruzamento do também americano Timothy Weah.

O City ainda pressionou em busca do gol, mas o time estava visivelmente nervoso. Agora, terá que buscar forças antes do próximo jogo, um importante clássico no domingo pelo Campeonato Inglês, contra o arquirrival Manchester United.

