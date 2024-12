O Google anunciou nesta quarta-feira (11) o lançamento do Gemini 2.0, seu modelo baseado em inteligência artificial (IA) mais avançado até o momento, enquanto os gigantes mundiais do setor competem para assumir a liderança nessa tecnologia em rápido desenvolvimento.

Sundar Pichai, CEO do grupo, disse que o novo modelo marca o que a empresa chama de “uma nova era de agentes” no desenvolvimento de IA, com modelos da tecnologia projetados para entender e tomar decisões sobre o mundo ao seu redor.

“O Gemini 2.0 tem como objetivo tornar as informações muito mais úteis”, explicou Pichai em seu anúncio, enfatizando a capacidade aprimorada do modelo de entender o contexto da realidade, pensar vários passos à frente e tomar decisões supervisionadas em nome dos usuários.

O Google, a Meta, a Amazon e a OpenAI, criadora do ChatGTP, estão correndo para lançar modelos de IA mais poderosos, apesar de seu imenso custo e das dúvidas sobre sua possível utilidade e efeitos imediatos para a economia em geral.

Um agente de IA, a mais recente tendência tecnológica do Vale do Silício, é um assistente de nível digital que supostamente detecta o ambiente, toma decisões com base nele e realiza ações para atingir metas específicas.

Os gigantes da tecnologia prometem que esses agentes serão o próximo estágio de uma revolução de IA, que explodiu após o lançamento do ChatGPT em 2022, que tomou o mundo de assalto.

Por enquanto, o Gemini 2.0 está sendo implementado para desenvolvedores de computadores e avaliadores de confiança virtual, com planos para uma integração mais ampla em todos os produtos do Google, especialmente nos mecanismos de pesquisa e na plataforma Gemini.

A tecnologia é alimentada pelo hardware TPU (Tensor Processing Unit) de sexta geração do Google, chamado Trillium, que a empresa já disponibilizou para os clientes.

arp/sst/llu/dga/dd/ic