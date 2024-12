AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2024 ATÉ QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Epidemia de mpox - (até 31 de Dezembro)

América

SANTIAGO (Chile) - Chile comemora o 40º aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados - (até 12)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Leilão de documentos dos Beatles recentemente descobertos por Dawson - 11H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros do Interior da UE -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - COP16 Desertificação - (até 13)

SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2024

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a África Central - 13H00

Europa

HAIA (Países Baixos) - Julgamento do caso entre ONGs pró-Palestina e o Estado holandês - 06H00

WIESBADEN (Alemanha) - Comércio exterior em outubro - 05H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Justiça da UE - 12H00

ROMA (Itália) - Encontro da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas - 14H00

SÁBADO, 14 DE DEZEMBRO DE 2024

Europa

TIBLÍSSI (Geórgia) - Eleição presidencial por sufrágio indireto na Geórgia -

MOSCOU (Rússia) - Congresso anual do partido Rússia Unida, de Vladimir Putin -

ROMA (Itália) - Partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, realiza conferência anual - (até 15)

DOMINGO, 15 DE DEZEMBRO DE 2024

América

LA PAZ (Bolívia) - Eleições judiciais -

Europa

AJACCIO (França) - Visita do papa Francisco - 05H00

TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 18)

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional dos Migrantes -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

Europa

MADRI (Espanha) - Esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez, Begona Gomez, é novamente convocada pelo juiz de instrução -