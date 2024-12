Liderado pelos seus astros Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu a Atalanta por 3 a 2 nesta terça-feira (10), resultado que deixa o time merengue um pouco mais perto de avançar à segunda fase da Liga dos Campeões.

O atacante francês Kylian Mbappé, que teve de ser substituído aos 36 minutos devido a problemas musculares, marcou o primeiro gol aos logo aos 10, mas o belga Charles de Ketelaere empatou ao converter um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2).

Na segunda etapa, Vini, que nesta terça-feira voltava de lesão, aproveitou uma bola mal afastada pela defesa do time da casa e marcou o segundo gol com um chute cruzado (56').

O gol abalou os italianos, que foram surpreendidos três minutos depois com outro, desta vez do inglês Jude Bellingham, após driblar um marcador e bater firme de esquerda.

Mas a Atalanta reagiu rapidamente com um gol do nigeriano Ademola Lookman, o jogador que mais desequilibrava para o time da casa.

Nos últimos 15 minutos da partida, o goleiro Thibault Courtois salvou o Real Madrid do empate em duas ocasiões com chutes do sérvio Samardzic.

Courtois também foi consistente ao evitar com a mão o gol num disparo do italiano naturalizado argentino Mario Retegui, aos 87 minutos de jogo.

Os jogadores comandados pelo técnico Gian Piero Gasperini insistiram até o último momento. Retegui, atual artilheiro do Campeonato Italiano com 12 gols, ficou sozinho praticamente debaixo da trave nos últimos instantes após um cruzamento de Lookman, mas desperdiçou o que seria o gol de empate ao desviar alto demais (90'+3).

Faltando duas rodadas para o fim da 'fase de liga' da Champions, o Real Madrid sobe para a 17ª posição com 9 pontos, enquanto a Atalanta caiu para a 7ª com 11.

bur-rsc/mcd/aam/cb