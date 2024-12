A Deportiva Minera de Cartagena e o Barbastro, da Segunda Federación (quarta divisão), serão os primeiros adversários de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, na estreia dos dois grandes do futebol espanhol na Copa do Rei, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (9) em Madri.

Além disso, o Athletic Bilbao, atual campeão do torneio, enfrentará o UD Logroñés, enquanto o Mallorca, vice-campeão, jogará contra o Pontevedra. Tanto os 'riojanos' quanto os 'gallegos' também fazem parte da Segunda Federación.

Em outras partidas de destaque, o Atlético de Madrid viajará para enfrentar o Marbella e a Real Sociedad a Ponferradina, ambos da Primera Federación, terceira divisão do futebol espanhol.

Os 16-avos de final, que serão disputados entre 4 e 5 de janeiro, serão a rodada em que entrarão na disputa as quatro equipe que participam da Supercopa da Espanha, que será disputada de 9 a 12 de janeiro na Arábia Saudita.

- Programação dos 16-avos de final da Copa do Rei

- Participantes da Supercopa contra Segunda RFEF:

Barbastro - Barcelona

Pontevedra - Mallorca

Deportivo Minera - Real Madrid

UD Logroñés - Athletic

- Times da Primeira Divisão contra times da Primera Federación (3ª divisão):

Marbella - Atlético de Madrid

Ourense - Valladolid

Ponferradina - Real Sociedad

- Times da Primeira Divisão contra times da Segunda Divisão:

Granada - Getafe

Huesca - Betis

Racing - Celta

Racing de Ferrol - Rayo Vallecano

Almería - Sevilla

Eldense - Valencia

Elche - Las Palmas

Cartagena - Leganés

Tenerife - Osasuna

-- Datas da Copa do Rei

16-avos: 4 e 5 de janeiro

Oitavas: 15 de janeiro

Quartas: 5 de fevereiro

Ida das semifinais: 26 de fevereiro

Volta das semifinais: 2 de abril

