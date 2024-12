PRINCIPAIS NOTÍCIAS

SÍRIA CONFLITO: Socorristas buscam prisioneiros políticos em prisão após queda de Assad

CLIMA METEOROLOGIA: 2024 será o primeiro ano a superar o limite de 1,5°C de aquecimento climático

=== SÍRIA CONFLITO ===

DAMASCO:

Socorristas buscam prisioneiros políticos em prisão após queda de Assad

Os socorristas sírios buscam, nesta segunda-feira (9), por presos políticos na prisão de Saydnaya, um símbolo das atrocidades cometidas durante o regime de Bashar al Assad, enquanto residentes de Damasco comemoram a queda do governo após uma rápida ofensiva rebelde.

PARIS:

Síria sob o poder da família Assad durante 50 anos

A dinastía Al-Assad, do pai Hafez até o filho Bashar, governou a Síria com mão de ferro durante mais de 50 anos, antes de sua queda no fim de semana após uma ofensiva relâmpago dos rebeldes.

ISTAMBUL:

Turquia vislumbra oportunidades na Síria pós-Assad

A derrubada do presidente Bashar al-Assad reforça a influência da Turquia na Síria e seu peso regional, dizem especialistas.

JERUSALÉM:

Israel ajudou a derrubar Assad, mas não foi intencional, segundo analistas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantiu no domingo que a queda de Bashar al-Assad na Síria foi uma consequência direta das ações de Israel na região, algo que analistas do seu país consideram parcialmente verdadeiro.

=== CLIMA METEOROLOGIA ===

PARIS:

2024 será o primeiro ano a superar o limite de 1,5°C de aquecimento climático

O ano de 2024 será o mais quente já registrado e será o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5°C em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris, anunciou nesta segunda-feira (9) o observatório europeu Copernicus.

HAIA:

Países desenvolvidos e nações vulneráveis se enfrentam nas audiências climáticas da CIJ

Os países desenvolvidos, que defendem o marco jurídico atual, e as nações vulneráveis, que pedem mais ação, se enfrentam nas maratônicas audiências sobre a mudança climática que acontecem na mais alta corte da ONU em Haia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- ÁSIA

Justiça proíbe o presidente da Coreia do Sul de deixar o país

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, não poderá deixar o país, anunciou nesta segunda-feira (9) o Ministério da Justiça, menos de uma semana depois de deixar o país em uma grave crise política ao decretar uma efêmera lei marcial.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

TORONTO:

Taylor Swift encerra a 'Eras Tour', a mãe de todas as turnês

Taylor Swift subiu ao palco em Vancouver, no domingo, para o último show da sua turnê "Eras", na qual firmou seu status de mega estrela da música.

NOVA YORK:

Jay-Z é acusado em um processo civil de estuprar uma adolescente junto com Diddy

O músico e produtor Jay-Z foi acusado em um processo apresentado no domingo de estuprar uma adolescente de 13 anos junto com a estrela do hip hop Sean Combs, conhecido como Diddy, no ano 2000, segundo documentos judicias. Jay-Z nega tais acusações.

PARIS:

Miguel Bonnefoy, o escritor franco-venezuelano que narra a América Latina em francês

O escritor Miguel Bonnefoy, vencedor do prêmio Femina 2024 por seu romance "O Sonho do Jaguar" é há anos protagonista de uma aventura singular na literatura francesa: narrar a exuberância da América Latina na língua de Descartes.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

