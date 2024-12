O Olympique de Marsella retornou à vice-liderança do Campeonato Francês, ao vencer o Saint-Etienne (16º) por 2 a 0 neste domingo (8), no jogo que fechou a 14ª rodada.

O time de Marselha, comandado pelo italiano Roberto De Zervi, abriu o placar no primeiro tempo com Adrien Rabiot (17') e ampliou a vantagem depois do intervalo com o inglês Mason Greenwood (65'), que marcou seu décimo gol na Ligue 1.

Com a vitória, a sétima no campeonato, o Olympique iguala os 29 pontos do Monaco, que no sábado bateu o Toulouse (10º) por 2 a 0, mas fica na segunda colocação por ter melhor saldo de gols (+14 contra +12).

O líder isolado é o Paris Saint-Germain, com 34 pontos, que na sexta-feira tropeçou com o Auxerre em um empate sem gols.

Mais cedo, em duelo entre equipes da segunda página da tabela, o Nantes (13º) se afastou da zona de rebaixamento ao derrotar por 1 a 0 o Rennes (12º) de Jorge Sampaoli, que foi expulso por reclamação.

Por sua vez, o Lens (7º) somou três pontos ao bater o lanterna Montpellier por 2 a 0 e se aproximou da zona de classificação para as copas europeias.

Por fim, Strasbourg (14º) e Reims (9º) empataram em 0 a 0.

-- Resultados da 14ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Brest 3 - 1

Auxerre - PSG 0 - 0

- Sábado:

Monaco - Toulouse 2 - 0

Nice - Le Havre 2 - 1

Angers - Lyon 0 - 3

- Domingo:

Lens - Montpellier 2 - 0

Strasbourg - Reims 0 - 0

Nantes - Rennes 1 - 0

Saint-Etienne - O. de Marselha 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 34 14 10 4 0 37 11 26

2. Olympique de Marselha 29 14 9 2 3 31 17 14

3. Monaco 29 14 9 2 3 24 12 12

4. Lille 26 14 7 5 2 24 14 10

5. Lyon 25 14 7 4 3 26 17 9

6. Nice 23 14 6 5 3 26 17 9

7. Lens 23 14 6 5 3 17 12 5

8. Auxerre 20 14 6 2 6 21 21 0

9. Reims 19 14 5 4 5 20 18 2

10. Toulouse 18 14 5 3 6 15 16 -1

11. Brest 16 14 5 1 8 20 26 -6

12. Rennes 14 14 4 2 8 18 20 -2

13. Nantes 14 14 3 5 6 16 20 -4

14. Strasbourg 14 14 3 5 6 22 27 -5

15. Angers 13 14 3 4 7 14 24 -10

16. Saint-Etienne 13 14 4 1 9 11 32 -21

17. Le Havre 12 14 4 0 10 11 26 -15

18. Montpellier 8 14 2 2 10 13 36 -23

