Depois de perder para o Olympique de Marselha na semana passada, o Monaco recuperou provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Francês ao derrotar o Toulouse por 2 a 0 neste sábado (7), pela 14ª rodada.

Com a vitória, o time do Principado soma 29 pontos e fica a cinco do líder Paris Saint-Germain, que na sexta-feira empatou em 0 a 0 com o Auxerre. Mas os monegascos podem voltar à terceira posição na tabela ao final da rodada, caso o Olympique vença o Saint-Etienne no domingo.

O resultado também permite ao Monaco se preparar com tranquilidade para o jogo da próxima quarta-feira contra o Arsenal, pela Liga dos Campeões.

Apesar do desfalque de última hora do capitão Denis Zakaria, que sofreu um problema físico no aquecimento, o Monaco dominou do início ao fim o Toulouse (10º), que vinha de quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

O marfinense Wilfried Singo (50') e o suíço Breel Embolo (82') foram os autores dos gols da partida.

No dia 18 de dezembro, o PSG visitará o estádio Louis para enfrentar o Monaco em um duelo que pode ser decisivo para o título.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Brest 3 - 1

Auxerre - PSG 0 - 0

- Sábado:

Monaco - Toulouse 2 - 0

(15h00) Nice - Le Havre

(17h00) Angers - Lyon

- Domingo:

(11h00) Lens - Montpellier

(13h00) Strasbourg - Reims

Nantes - Rennes

(16h45) Saint-Etienne - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 34 14 10 4 0 37 11 26

2. Monaco 29 14 9 2 3 24 12 12

3. Olympique de Marselha 26 13 8 2 3 29 17 12

4. Lille 26 14 7 5 2 24 14 10

5. Lyon 22 13 6 4 3 23 17 6

6. Nice 20 13 5 5 3 24 16 8

7. Lens 20 13 5 5 3 15 12 3

8. Auxerre 20 14 6 2 6 21 21 0

9. Reims 18 13 5 3 5 20 18 2

10. Toulouse 18 14 5 3 6 15 16 -1

11. Brest 16 14 5 1 8 20 26 -6

12. Rennes 14 13 4 2 7 18 19 -1

13. Strasbourg 13 13 3 4 6 22 27 -5

14. Angers 13 13 3 4 6 14 21 -7

15. Saint-Etienne 13 13 4 1 8 11 30 -19

16. Le Havre 12 13 4 0 9 10 24 -14

17. Nantes 11 13 2 5 6 15 20 -5

18. Montpellier 8 13 2 2 9 13 34 -21

