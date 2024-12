O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu neste sábado (7) em Paris com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump teve um encontro com Macron no Palácio do Eliseu e Zelensky juntou-se à reunião. Os três posaram para uma foto, sem fazer comentários, antes do início das conversações, que antecedem a reinauguração da Catedral de Notre-Dame.

fff-sjw/adp/jm/sag/js/fp