O Napoli, atual líder da Serie A, se despediu da Copa da Itália ao perder nesta quinta-feira (5) para a Lazio, em Roma, por 3 a 1, com um hat-trick do atacante holandês Tijjani Noslin.

Ele abriu o placar aos 32 minutos e o atacante argentino Giovanni Simeone empatou pouco depois (36'). O holandês recolocou sua equipe em vantagem ainda antes do intervalo (41') e fechou o placar no início do segundo tempo (50').

O adversário da Lazio nas quartas de final da 'Coppa' sairá do duelo entre Inter de Milão e Udinese, que vão se enfrentar no dia 19 de dezembro.

Ao Napoli, que não disputa nenhuma competição europeia nesta temporada, só resta a opção do 'Scudetto' para conquistar um título.

No momento, o time comandado pelo técnico Antonio Conte lidera a tabela com um ponto de vantagem sobre a Atalanta. Atrás deles, vem o trio formado por Inter, Fiorentina e Lazio (com 28 pontos cada).

Napoli e Lazio se enfrentam novamente neste domingo, pela 15ª rodada da Serie A.

td/bsp/iga/gfe/aam/rpr