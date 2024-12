O Liverpool, líder da Premier League, empatou em 3 a 3 com o Newcastle nesta quarta-feira (4), pela 14ª rodada, enquanto seus principais perseguidores venceram, incluindo o Manchester City, que encerrou um incômodo jejum de vitórias.

No norte da Inglaterra, os jogadores comandados pelo técnico Arne Slot ficaram duas vezes atrás no placar, após gols do sueco Alexander Isak (35') e Anthony Gordon (62').

Mais uma vez, o egípcio Mohamed Salah, com grande atuação, salvou sua equipe, primeiro com uma assistência para Curtis Jones (50') e depois marcando dois gols que colocaram os 'Reds' na frente (68' e 83').

Quando os visitantes começavam a acreditar que poderiam conquistar os três pontos, o suíço Fabian Schar (90') deixou tudo igual novamente ao aproveitar um vacilo do goleiro Caomhin Kelleher, que não notou a presença do jogador adversário atrás dele em uma bola alçada na área.

Com 35 pontos, o Liverpool ainda mantém uma vantagem confortável de sete pontos sobre seu perseguidores imediatos Arsenal (3º) e Chelsea (2º), este último que goleou o Southampton fora de casa por 5 a 1, e nove sobre o Manchester City (4º), que encerrou sua sequência negativa com uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest.

- De Bruyne lidera vitória do City -

Depois de sete jogos sem vencer, o 'City' voltou a vencer sob a liderança em campo do belga Kevin de Bruyne, que deu uma assistência para Bernardo Silva (8') e ele próprio marcou o segundo (31') antes do intervalo.

Já na reta final, seu compatriota Jeremy Doku (57') fechou o placar com o qual o City recuperou o caminho da vitória, poucos dias depois de perder em Anfield. No estádio dos 'Reds', em outubro passado, o Chelsea também perdeu, e desde então acumula seis rodadas consecutivas sem derrota na Premier League, uma sequência que deixa os jogadores comandados por Enzo Maresca na segunda posição provisória.

Os 'Blues' se soltaram no primeiro tempo com três gols de Axel Disasi (7'), Christopher Nkunku (17') e Noni Madueke (34').

Os 'Saints', que haviam reagido ao primeiro gol empatando logo em seguida por meio de Joe Aribo (11'), sofreu um duro golpe com a expulsão do zagueiro Jack Stephens (39').

No segundo tempo e com superioridade numérica, Cole Palmer (77') e Jadon Sancho (87') fecharam a goleada.

- Arsenal vence United -

O Arsenal consolidou sua terceira posição ao vencer o Manchester United por 2 a 0, na primeira derrota de seu novo treinador Ruben Amorim, desde que chegou à Inglaterra.

Diante de sua torcida, os 'Gunners' fizeram a diferença no segundo tempo, com dois gols em cobranças de escanteio marcados pelos zagueiros Jurrien Timber (54') e William Saliba (73').

Hesitante antes da pausa internacional, o Arsenal recuperou a forma: a equipe de Mikel Arteta somou quatro vitórias contra Nottingham Forest (3-0), Sporting de Lisboa (5-1), West Ham (5-2) e United.

Já os 'Red Devils' ocupam a 11ª posição, depois desta primeira derrota na 'era Amorim'.

Desde a sua chegada, o português de 39 anos empatou na visita ao Ipswich (1-1), venceu o Everton (4-0) e, entre esses dois jogos, venceu o Bodo-Glimt por 3 a 2 na Liga Europa.

Em outras partidas disputadas nesta quarta-feira, o Everton (15º) saiu da zona de rebaixamento ao vencer os Wolves (19º) por 4 a 0. E o Aston Villa venceu em casa o Brentford (9º) por 3 a 1 com três gols no primeiro tempo e é agora o sétimo colocado.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

Ipswich Town - Crystal Palace 0 - 1

Leicester - West Ham 3 - 1

- Quarta-feira:

Everton - Wolverhampton 4 - 0

Newcastle - Liverpool 3 - 3

Manchester City - Nottingham 3 - 0

Southampton - Chelsea 1 - 5

Aston Villa - Brentford 3 - 1

Arsenal - Manchester United 2 - 0

- Quinta-feira:

(16h30) Fulham - Brighton

(17h15) AFC Bournemouth - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 35 14 11 2 1 29 11 18

2. Chelsea 28 14 8 4 2 31 15 16

3. Arsenal 28 14 8 4 2 28 14 14

4. Manchester City 26 14 8 2 4 25 19 6

5. Brighton 23 13 6 5 2 22 17 5

6. Nottingham 22 14 6 4 4 16 16 0

7. Aston Villa 22 14 6 4 4 22 23 -1

8. Tottenham 20 13 6 2 5 28 14 14

9. Brentford 20 14 6 2 6 27 26 1

10. Newcastle 20 14 5 5 4 17 17 0

11. Manchester United 19 14 5 4 5 17 15 2

12. Fulham 19 13 5 4 4 18 18 0

13. AFC Bournemouth 18 13 5 3 5 20 19 1

14. West Ham 15 14 4 3 7 18 27 -9

15. Everton 14 14 3 5 6 14 21 -7

16. Leicester 13 14 3 4 7 19 28 -9

17. Crystal Palace 12 14 2 6 6 12 18 -6

18. Ipswich Town 9 14 1 6 7 13 25 -12

19. Wolverhampton 9 14 2 3 9 22 36 -14

20. Southampton 5 14 1 2 11 11 30 -19

