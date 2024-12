A Fiorentina, quarta colocada no Campeonato Italiano, foi eliminada nos pênaltis pelo Empoli (2 a 2, 4-3) nas oitavas de final da Copa da Itália nesta quarta-feira (4), no primeiro jogo da equipe depois do mal súbito do meia Eduardo Bove.

Bove, de 22 anos, desmaiou em campo aos 16 minutos da partida a Serie A contra a Inter de Milão no último domingo. Na segunda-feira, o clube de Florença deu notícias tranquilizadoras sobre o quadro do jogador, que está "consciente e alerta" e conseguiu falar "com a família, dirigentes, treinador e seus companheiros".

No estádio Artemio Franchi, os torcedores da 'Viola' exibiram uma bandeira com as cores da equipe e número 4, usado Bove. Nos telões foi exibida a mensagem "Volte logo, Edo".

No jogo, a Fiorentina foi surpreendida logo no início por um gol de Emmanuel Ekong (4'). Moise Kean empatou no segundo tempo (59'), antes de Riccardo Sottil (70') virar para a 'Viola'. Mas pouco depois o Empoli marcou com Sebastiano Esposito (75').

Na disputa de pênaltis, Luca Ranieri e Moise Kean erraram suas cobranças pela Fiorentina.

-- Jogos e resultados das oitavas de final da Copa da Itália:

Terça-feira:

(+) Bologna - Monza 4 - 0

(+) Milan - Sassuolo 6 - 1

Quarta-feira:

Fiorentina - (+) Empoli 2 - 2 (3-4 nos pênaltis)

Quinta-feira:

Lazio - Napoli

Terça-feira, 17 de dezembro:

Juventus Turin - Cagliari

Quarta-feira, 18 de dezembro:

Atalanta - Cesena

Roma - Sampdoria

Quinta-feira, 19 de dezembro:

Inter de Milão - Udinese

(+): classificados para a próxima fase.

